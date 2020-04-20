"Это утопия". Нойер прокомментировал переговоры с Баварией – его интервью вызвало волну возмущения

Вратарь Баварии Мануэль Нойер опроверг слухи о космическом контракте, но шокировал фанов другим.

Нойер ведет переговоры с Баварией о новом контракте – текущий заканчивается летом следующего года. Немецкое издание Bild выдало инсайд, что Ману выдвинул клубу сумасшедшие требования, удовлетворить которые просто нереально. Голкипер опроверг эти слухи:

"Я хочу играть, пока я в форме, но самое главное для меня – доверие. Мне очевидно, что требовать от клуба 5-летний контракт – это утопия. Мне 34, и я не могу знать, что со мной будет в 39. Поэтому информация, которая была распространена, не соответствует действительности. Я хочу контракт, который будет выгоден и мне, и клубу".

Пикантность ситуации в том, что Нойер сказал эти слова в интервью тому же изданию Bild, которое и распространило этот бред. В сети авторитетные фанаты Баварии начали возмущаться, почему футболист, зная о такой фантазии журналистов Bild, которая запятнала его репутацию, все равно пошел к ним на интервью. Ответ прост – у таблоида прекрасные отношения с руководством Баварии.

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"Я сотрудничаю с Баварией с 2011 года, но никогда информация не просачивалась из клуба. А сейчас все детали текущих переговоров в прессе – чаще всего лживые. Это раздражает. Я не такой представляю Баварию, подобного раньше не было", – прокомментировал ситуацию Нойер.

Стоит сказать, прокомментировал не без лицемерия, ведь разнообразная информация из раздевалки Баварии годами вытекает в Bild. Об этом знают все. Одни из примеров: отношение футболистов к предыдущим тренерам Анчелотти и Ковачу.

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