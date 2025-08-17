– Геннадий Владиславович, вы вернулись с командой после матчей в Европе. Какие первые впечатления от этого опыта?

– Очень изнурительно. И для футболистов, и для тренеров, и даже для менеджмента. Постоянные переезды, каждая ночь в другом месте, жизнь на чемоданах.

– За этот период сколько времени команда имела для восстановления?

– Ни одного полноценного дня. Фактически с 29 июля, когда мы поехали на матч в Андорру, у команды не было возможности нормально восстанавливаться. Все происходит через два дня на третий: игра – дорога – снова игра. Все время после матчей команда проводит в самолетах, поездах или автобусах. Без полноценных тренировок, без времени для отдыха. Ни одного выходного дня у игроков не было. В таком режиме мы провели 6 матчей. И впереди еще 4.

– Как это влияет на футболистов?

– Очень негативно. Постоянная усталость, ноги затекают в автобусах и самолетах, соответственно риск травм высокий. Есть психологическое истощение – ребята постоянно вместе, у них нет даже дня, чтобы побыть с семьями. После игры с Пакшем возвращение в Житомир заняло 36 часов. Это ненормальный ритм для профессионального футбола.

– В то же время Руслан Ротань говорил, что, несмотря на аномальный график, не будет жаловаться.

– Это его позиция, и она заслуживает уважения. А я, как президент клуба, должен защитить игроков и тренеров, заботясь об их состоянии. То, что мы переживаем сейчас, – это фактически уничтожение команды.

– Можно ли найти решение этой проблемы?

– Мы понимаем, что война внесла свои ограничения и что авиасообщение в Украине отсутствует. Но есть вопрос к футбольным органам. Все украинские клубы, которые играют в Европе, зарабатывают очки не только для себя, но и для украинского футбола в целом.

Было бы логично сделать так, чтобы на время войны, не имея возможности пересекать границу самолетами, представители Украины на стадии квалификационных раундов в августе могли получить перенос своих матчей в первых двух турах УПЛ. Это дало бы время на восстановление.

А сейчас фактически каждый соперник в еврокубках еще до стартового свистка имеет значительное преимущество над украинскими командами. Нужно это исправлять. Считаю, что эти факторы имели влияние на физическое и моральное состояние не только Полесья, но и Шахтера и Динамо, – сказал Буткевич в интервью пресс-службе Полесья.

