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"Это убийство футболистов": Кобин объяснил, почему Минай готов играть против Динамо в Кубке, а в Первой лиге – нет

15:58 92 Читати українською
"Это убийство футболистов": Кобин объяснил, почему Минай готов играть против Динамо в Кубке, а в Первой лиге – нет
Василий Кобин / Сайт Миная

Главный тренер Миная Василий Кобин аргументировал неоднозначную позицию клуба по продолжению выступлений в Кубке и чемпионате.

"Кубок – это лишь один матч. Или два. Поймите, что полуфинал Кубка – для нашего молодого клуба большое достижение и уникальная возможность. Второго такого шанса можно еще долго ждать. Во-вторых, этот турнир проводит УАФ, а не ПФЛ. И у них более четкие правила и требования, они достаточно строгие. Выполнить их в полном объеме клубам Первой лиги будет очень сложно. Практически нереально. У нас же не те бюджеты, что в УПЛ. Но ради полуфинала наш клуб приложит все усилия и ресурсы, ведь это исторический матч. Мы обеспечим безопасность для футболистов и всего персонала.

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Но, повторюсь, это 1 матч, может 2. В Первой лиге таких поединков 11. Кстати, на днях прислали нам календарь возобновления чемпионата. Мы не согласны с ним. Это убийство футболистов – игры с 2 на 3-4 день. Как это успеть? Например, 30 июля мы играем во Львове, 3 августа в Краматорске, а это 1200 км дороги, а через 4 дня после этого мы дома принимаем Волынь, и это может быть ключевая игра! Как к ней подготовиться, если 2 из 4 дней мы будем в дороге? Ну как это успеть? Понятно, что ПФЛ хочет закончить сезон в Первой лиге, но они просто не знают, как это сделать", – цитирует Кобина официальный сайт Миная.

Напомним, Минай в турнирной таблице Первой лиги занимает третье место, отставая от лидера – львовского Руха – на два пункта. Кроме того, команда Кобина должна сыграть с киевским Динамо в полуфинале Кубка Украины.

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Кубок Украины 2019/20 Первая лига Кубок Украины Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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