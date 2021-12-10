Украинский тренер Роман Григорчук поделился мыслями относительно плей-офф отбора в ЧМ-2022, где сборной Украины придется бороться за право поехать на Мундиаль.

"У сборной Украины, мне кажется, сейчас целая плеяда игроков с огромным потенциалом. Думаю, "сине-желтые" добьются больших результатов. Шотландия? Конечно, мы можем добиться результата. Это у шотландцев какие-то минимальные шансы.

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Нужно разумно относиться к сопернику, но все в наших руках. Не вижу иного результата, кроме как выхода Украины на ЧМ-2022", – отметил Григорчук в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, сборная Украины сыграет с Шотландией 24 марта в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. В случае победы подопечным Петракова придется сыграть с победителем пары Уэльс – Австрия за право выйти на Мундиаль в Катаре.

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