Форвард Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не хочет побить рекорд MrBeast по числу подписчиков на YouTube.

Роналду в беседе с самым популярным блогером в мире MrBeast сообщил, что не хочет превосходить его по количеству подписчиков. "Думаешь, я смогу обогнать тебя по количеству подписчиков в YouTube?", – спросил КР7 у блогера.

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"Нет, нет! Но всё зависит от того, что ты будешь делать. Если ты начнёшь приглашать других футболистов, снимать реакции на ваши лучшие моменты в матчах, тогда у тебя получится. Если ты нащупаешь ритм, то сможешь делать убийственный контент", – ответил MrBeast.

"Это твой рекорд. Я не хочу побить его, честно говоря", – парировал португалец.

На данный момент у YouTube-канала Роналду 67,6 млн подписчиков. У MrBeast – 331 млн подписчиков.