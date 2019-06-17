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"Это трансфер в Челси?" – защитник сборной Украины встретился с легендой лондонцев

14:30 160 Читати українською
"Это трансфер в Челси?" – защитник сборной Украины встретился с легендой лондонцев
Эдуард Соболь / УАФ

Защитник Шахтера Эдуард Соболь во время отпуска получил приятный сюрприз. 24-летний игрок сборной Украины во французском Сен-Тропе встретил легенду Челси Фрэнка Лэмпарда.

Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь похвастался встречей с легендарным экс-хавбеком Челси и сборной Англии Фрэнком Лэмпардом.

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"Хорошая встреча в отпуске", – написал Соболь в Instagram.

Экс-одноклубник Эдуарда Джаба Липартия не утратил возможности поострить. "Это трансфер в Челси вместо Алонсо?" – пошутил грузин в комментариях. Отметим, что именно Лэмпарда называют фаворитом на пост наставника Челси после ухода Маурицио Сарри.

К слову, будущее 24-летнего Соболя остается неопределенным, ведь Яблонец отказался активировать опцию выкупа игрока. Контракт защитника с Шахтером действуюет еще год.

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Теги
Украинцы за рубежом Челси Челси Яблонец Яблонец Сборная Украины Дерби Каунти Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Эдуард Соболь Эдуард Соболь Шахтер Шахтер
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