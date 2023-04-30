Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, готовится ли его команда к матчу с Реалом в Лиге чемпионов.

"Готовлюсь ли я к игре с Реалом? Нет. Приблизительно представляю, но конкретной подготовки еще не было. Не знаю, изменится ли что-нибудь по сравнению с прошлым сезоном. Обычно меня волнует только предстоящий матч.

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У нас нет времени, чтобы отдавать приоритет тому или иному турниру. Вновь стать чемпионом Англии – это тот же уровень, что и Лига чемпионов.

Сейчас я думаю о Фулхэме, потом буду думать о Весте Хэме, потом – о Лидсе. А после этого мы подготовимся к матчу с Реалом", – цитирует наставника "горожан" Manchester Evening News.

Напомним, что матч между Реалом и Манчестером Сити состоится 9 мая. Команда Гвардиолы до Лиги чемпионов сыграет три поединка в рамках АПЛ. Следующий матч "горожане" проведут против Фулхэма, который запланирован на 30 апреля.

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