Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе был раздражен действиями Роберта Левандовски во время матча 3-го тура Евро-2024.

Под конец матча Франция – Польша между Мбаппе и Левандовски возникла стычка, во время которой польский форвард коснулся носа француза.

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Отметим, что Килиан сломал нос в матче 1-го тура против Австрии, из-за чего играл в защитной маске. Действия Левандовски изрядно возмутили Мбаппе, который после этого выругался в сторону поляка: "Это тот сукин сын".

Добавим, что в новом сезоне Мбаппе и Левандовски станут принципиальными соперниками – Килиан присоединился к Реалу, а Роберт защищает цвета Барселоны. Интересно, что именно они и решили судьбу матча, обменявшись голами с пенальти (1:1).

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