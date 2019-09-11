"Это топ-класс", – Коноплянка оценил игру Лунина в матче с Нигерией

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал ничью в товарищеском поединке с Нигерией.

"Мы достигли, того, чего хотел стадион. Поздравляю команду и болельщиков. Рад вернуться сюда через 4 года. Спасибо фанатам за овации. Это незабываемые эмоции.

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Игра соперника? Разбирали их игру. Понимали, что с этими ребятами нельзя шутить и так просто терять мяч. К сожалению, много обрезались в первом тайме. Нужно максимально делать выводы, потому что дальше нас за такое могут наказать.

Игра Лунина? Вы все видели. Это топ-класс. Если бы не его сейвы, могло быть хуже", – сказал Коноплянка в послематчевом комментарии.

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