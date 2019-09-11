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"Это топ-класс", – Коноплянка оценил игру Лунина в матче с Нигерией

09:28 138 Читати українською
"Это топ-класс", – Коноплянка оценил игру Лунина в матче с Нигерией
Евгений Коноплянка / фото: УАФ

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал ничью в товарищеском поединке с Нигерией.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Мы достигли, того, чего хотел стадион. Поздравляю команду и болельщиков. Рад вернуться сюда через 4 года. Спасибо фанатам за овации. Это незабываемые эмоции.

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Игра соперника? Разбирали их игру. Понимали, что с этими ребятами нельзя шутить и так просто терять мяч. К сожалению, много обрезались в первом тайме. Нужно максимально делать выводы, потому что дальше нас за такое могут наказать.

Игра Лунина? Вы все видели. Это топ-класс. Если бы не его сейвы, могло быть хуже", – сказал Коноплянка в послематчевом комментарии.

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Украина Украина Сборная Украины Украина - Нигерия Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Андрей Лунин Андрей Лунин
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