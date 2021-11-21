"Все знают, кто такой Гармаш. Он – очень классный парень, сильно переживающий, но не показывающий этого. Это только со стороны кажется, что он как "мешком прибитый". Но Денис очень чистый, открытый и будет выкладываться до конца.

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В карьере Гармаша был такой момент, когда Ребров начал в Динамо в три защитника играть и Дениса использовали на позиции левого инсайда. Он тогда очень многое начал забивать. То есть, ему нужно было поближе к атаке играть, а он большую часть своей карьеры бегал на позиции бокс-ту-бокс.

Это говорит о его универсализме. Куда Гармаша не поставь – он не будет обижаться. Есть футболисты, которые говорят, что это не моя позиция, я здесь играть не буду. А для Дениса главное играть. А где и как – ему все равно. Он выходит и играет на команду", – сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, в текущем сезоне Гармаш забил за Динамо уже 7 голов – больше лишь у Цыганкова и Буяльского.

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