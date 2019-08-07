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"Это только первый тайм нашего противостояния с Брюгге", - Миколенко

09:43 22 Читати українською
"Это только первый тайм нашего противостояния с Брюгге", - Миколенко
Виталий Миколенко / Динамо

Защитник Динамо не опускает рук после поражения в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Постараемся забыть эту игру, потому что это был только первый тайм. Далее у нас игра с Шахтером, затем будем готовиться к Брюгге.

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Работа рефери? Не знаю, мне показалось, что судья давал играть. Во втором тайме у нас вышли три атакующих игрока. Думаю, они усилили нашу игру впереди. В перерыве Хацкевич просил успокоиться и играть в свой футбол", – рассказал Миколенко в комментарии Динамомания.

Напомним, Динамо уступило со счетом 0:1 после гола Ванакена с пенальти в первом тайме.

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