"Это было великолепное выступление, мы усердно работали, много передвигались, действовали решительно. Но мы понимаем, что это только первый матч. Мы хорошо поработали в обеих стадиях игры и мало что позволили сделать сопернику. Ребята показали великолепную игру. Но к ответному матчу нельзя подходить несерьезно.

Первый гол Бареллы "со второго этажа" в видеообзоре матча Бенфика – Интер – 0:2

Стоит не забывать, что у нас было три матча без побед, в которых мы заслуживали большего. Это означает, что нам нужно работать больше, и сегодня мы это увидели. Это был наш третий выезд за последние шесть игр, многие игроки ездили в сборные. Это не оправдание, но ребятам пришлось стараться. Только у нас такой строгий календарь.

Я доволен игроками. Критика – это нормально, я достаточно воспитан для того, чтобы выслушать ее, учесть и двигаться дальше", – цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, Интер на выезде одержал сухую победу над Бенфикой. Ответный матч состоится 19 апреля.

Интер уверенно победил Бенфику – миланцы прервали 6-матчевую безвыигрышную серию и сделали серьёзную заявку на полуфинал