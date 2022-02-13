"Для меня это первые сборы в таком формате, они очень сложные. Знаем, что важно для второй части чемпионата, и пытаемся отработать моменты, в которых мы ошибались в прошлом году, чтобы не повторять этого. Также становимся лучше, ведь знаем, что можем хорошо завершить чемпионат.

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Тренировки изменяются и становятся более интенсивными. Это нужно, чтобы вернуться еще сильнее. Тренер любит отрабатывать специфические составляющие игры и очень требователен. Однако мы добавляем не в одном аспекте, а во многих – так мы растем, как игроки и как команда.

Мы провели хорошие матчи, и я верю, что дальше будем играть еще лучше. Это только начало. Давид Нерес и Винисиус Тобиас – это два хороших футболиста и отличные друзья. Они приехали, чтобы сделать Шахтер лучше", – цитирует Педринью официальный сайт Шахтера.

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