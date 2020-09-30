"Это важная победа для нас с психологической точки зрения. Кубковые матчи всегда неожиданные, и бывает, что лучшие клубы их проигрывают. Это первая победа за время, что я здесь, и думаю, это только начало.

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В первом тайме мы здорово играли, а во втором несколько потеряли структуру. В дополнительное время команда показала и характер, и умение. А то, что не имеем права делать против любого соперника – это дарить голы. Это недопустимо. После победы я очень счастлив. Победу хочу подарить Алексею Чичикову. Мы сочувствуем его потере отца, и команда хотела подарить ему победу сегодня.

Надо верить до конца. Для этого и существует вратарь. Он показал сегодня прочность, менталитет и умения, прочитал и добыл дополнительное время для нас и возможность выиграть матч. Да, было напряжение. Помню, что в загребском Динамо 4 или 5 раз имел пенальти, и мы выигрывали у больших клубов. Поэтому, ты должен быть спокойным, верить в то, что делаешь, и чтобы ребята с победами росли", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

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