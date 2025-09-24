"Мы только что закончили матч, Думал только о нем, Завтра уже будем думать о дерби с Атлетико. Вини сыграл решающую и очень важную роль. Мы находимся на этапе роста, построения. Прошел 51 день, впереди еще долгий путь, мы продолжаем создавать прочную основу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Кубке. Многие чувствуют себя вовлеченным, это важно.

Винисиус устроил истерику после замены Алонсо – видео эмоциональной реакции звезды Реала

Еще есть что улучшать, есть вещи, которые мы можем делать лучше. Мы на правильном пути – и по результатам, и по тому, как мы работаем. Это лишь начало, и мы хотим продолжать успешно конкурировать.

Когда у тебя есть качественные игроки, это сильно облегчает задачу, ведь даже при небольшом количестве тренировок они понимают идею. Гибкие игроки, которые могут действовать по-разному и на разных позициях.

Сегодня мы посчитали это уместным, потому что некоторым нужно было отдохнуть – прежде всего, Милитао и Карвахалю, – а те, кто вышел, вошли очень удачно. Не стоит слишком упиваться этим, теперь мы думаем о дерби с Атлетико", – цитирует Алонсо Marca.

Ранее в СМИ отмечалось, что между Винисиусом Жуниором и Алонсо не самые лучшие отношения. Также сообщалось, что боссы Реала прекрасно об этом знают.

