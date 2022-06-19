На неделе появилась информация о заинтересованности Айнтрахта в подписании 30-летнего хавбека, в контракте которого прописана клаусула в размере 4 миллионов евро. Подогрел слухи защитник франкфуртцев Мартин Хинтереггер.

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"Я не знаю его лично, но как игрок он нам бы прекрасно подошел. Это именно то, что нам нужно. Это то, что мы потеряли после ухода Амина Юнеса (перешел свободным агентом в Аль-Иттифак зимой – прим .)", – цитирует Хинтереггера Sky Sport .

Кроме Айнтрахта, в трансфере Гётце заинтересованы Бенфика, Интер Майами и Милан. Марио выступает за ПСВ с 2020-го, а до этого сделал себе имя в Боруссии Дортмунд и Баварии.

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