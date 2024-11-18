"Негативная атмосфера не нова. Мне сказали, что это что-то типично бельгийское. Но я убежден, что я по-прежнему правильный человек в правильном месте. Я знаю, что делаю. Для команды. Для персонала. Я также доверяю своим игрокам.

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Этот розыгрыш Лиги наций получился трудным, но как иначе? Чашу с ядом необходимо опорожнить. Ситуацию невозможно ухудшить, дальше всё будет становиться только лучше. Мы обновимся в марте. Не забывайте, что этот состав никогда не играл и не тренировался вместе.

Мы тоже разочарованы результатами, но многочисленные травмы не помогли. Зато мы увидели много новых игроков в работе. Если бы мы не проверили их сейчас, мы бы никогда не смогли это сделать", – цитирует Тедеско VTM.

Два игрока сборной Бельгии – вратарь Кун Кастелс и форвард Доди Люкебакио – вступились за тренера после поражения от Израиля. Также тренера поддержал генеральный директор Бельгийской ассоциации Питер Виллемс: "Я вижу очень мотивированного тренера, и игроки его поддерживают".

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