"Мы решили покупать центрального защитника в Италии, я уже послал туда человека. Миколенко, Бурда, Шабанов, Попов травмированы. Мистер Луческу взял Сироту, уже игравшего при Михайличенко, и взял Забарного.

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Да, все говорили, что Забарный – перспективный, хороший молодой футболист. Но извините: перед нами стояла задача попасть в Лигу чемпионов! Прошло ровно двое суток, позвонил Мистер и говорит: "Президент, подъедь".

Я приехал на базу, он говорит: "Это талант, я с ним поработаю. Вы увидите. Не нужно покупать никого". Забарный заиграл, Шапаренко раскрылся, Гармаш – наше все. Он поменял все", – поделился Суркис в интервью Бомбардир.

К слову, Забарный стал постоянным игроком основы Динамо. В текущем сезоне Илья провел 23 матча за киевлян, записав в свой актив 1 ассист.

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