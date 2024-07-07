"Кто повысил свою цену? Трубин. И все! Во вторую категорию входят те, кто выглядел достойно: Яремчук и Забарный, про которого никто не скажет, что он не стоит 32 миллиона. На Евро он не допускал ошибок. Шапаренко выглядел убедительнее Судакова. А Сваток, для определенных задач, является отличным кандидатом.

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Провал. Здесь можно выделить две фамилии: Лунин и Довбик. Эти два игрока были звездами в Примере и на протяжении всего евросезона. Однако на Евро они не продемонстрировали того яркого выступления, на которое мы надеялись. Их характерная отмороженность, которая ранее помогала в карьере, на чемпионате Европы сыграла с ними злую шутку", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Украина стала первой командой в истории Евро, которая, набрав четыре очка, финишировала на последнем, четвертом месте в своей группе и не смогла пробиться в 1/8 финала континентального турнира.

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