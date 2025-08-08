Форвард Пакша Барна Тот заявил, что его команда планировала играть с Полесьем в открытый футбол. В конце концов, украинская команда победила 3:0.

“Надо признать, что соперник в сегодняшнем матче показал себя явно лучшей командой. Я считаю, что Житомир вышел на поле против нас более тактически подготовленным.

Мы рисковали, мы шли на открытую игру – у нас было несколько возможностей, но они лучше воспользовались своими шансами и, к сожалению, получили огромное преимущество. Мы не смогли вывести мяч вперед, они хорошо справились с подбором. Вся команда рискует, допуская ошибки в обороне – к сожалению, это свойственно нашему стилю игры", – цитирует Тота официальный сайт Пакша.

