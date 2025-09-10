– Какие впечатления от игры? Что не удалось? Сегодня матч был не в нашу пользу.

– Да какие могут быть впечатления? Это стыд, я считаю. Это очень-очень плохо, ведь нужно выигрывать такие матчи, против таких соперников. Неважно что и как. Нужно побеждать, если мы хотим выходить дальше.

Каждому следует задуматься лично и индивидуально. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если действительно хотим чего-то достичь.

– Что хочешь сказать болельщикам? Они пришли на трибуны и общались с футболистами после матча.

– Они, как всегда, самые лучшие. К ним нет никаких претензий. Неважно, где мы играем – всегда поддерживают. Поэтому спасибо, – сказал Трубин в эфире Megogo.

Напомним, что после двух туров отбора Украина имеет лишь 1 очко, ведь в первом матче уступила Франции со счетом 0:2.

