"Это стоит спросить у Палкина": ван Леувен – о возможном трансфере Трубина
Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен прокомментировал отсутствие Анатолия Трубина в составе команды на стартовый матч УПЛ.
"Доволен ли игрой Ризныка? Дмитрий хорошо себя проявил. Это его первая игра, и он показал, что имеет хорошие качества, именно поэтому он перешел в Шахтер в прошлом сезоне. Думаю, он имеет все, чтобы быть частью команды и бороться за место в составе.
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Отсутствие Трубина? Позицию клуба стоит спросить у Сергея Палкина. Трубин дисквалифицирован с предыдущего сезона, поэтому я не мог его использовать", – цитирует ван Леувена официальный сайт Шахтера.
К слову, Анатолий сыграл в 38 матчах за "горняков" в прошлом сезоне, пропустив 40 голов и сохранив ворота на замке в 14 встречах. Стартовую игру УПЛ против Металлиста 1925 Трубин пропустил из-за дисквалификации.
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