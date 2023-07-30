"Доволен ли игрой Ризныка? Дмитрий хорошо себя проявил. Это его первая игра, и он показал, что имеет хорошие качества, именно поэтому он перешел в Шахтер в прошлом сезоне. Думаю, он имеет все, чтобы быть частью команды и бороться за место в составе.

Трубин станет игроком Интера и не даст Шахтеру заработать, – СМИ

Отсутствие Трубина? Позицию клуба стоит спросить у Сергея Палкина. Трубин дисквалифицирован с предыдущего сезона, поэтому я не мог его использовать", – цитирует ван Леувена официальный сайт Шахтера.

К слову, Анатолий сыграл в 38 матчах за "горняков" в прошлом сезоне, пропустив 40 голов и сохранив ворота на замке в 14 встречах. Стартовую игру УПЛ против Металлиста 1925 Трубин пропустил из-за дисквалификации.

Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре