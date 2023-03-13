Капитан Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от продолжения дуэли с нидерландцами за выход в четвертьфинал второго по силе еврокубка.

"Ключевым фактором станет наша концентрация. Фейеноорд имеет высококлассных игроков, команда идет на первом месте в чемпионате Нидерландов.

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Думаю, большая концентрация, фокус, самоотдача и мастерство нашей молодежи пригодится для вклада в нашу победу. Надо работать. Сейчас самое главное – восстановиться и с хорошими мыслями готовиться к игре в Роттердаме", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, в первой игре "горняки" в Варшаве расписали с Фейеноордом боевую ничью 1:1. Ответный матч состоится в четверг, 16 марта. Начало встречи в 19:45.

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