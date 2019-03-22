"Это стало откровением", – Лукаку рассказал, как Ибрагимович изменил его отношение к футболу

Нападающий Манчестер Юнайтед Лукаку рассказал о совместной работе с экс-форвардом команды Златана Ибрагимовича.

"Все, что я узнал от Златана, было замечательным – от его историй, которые он рассказывал об игре за Интер, Милан, Барселону и даже Аякс, до работы с ним на поле. Я видел, насколько он конкурентоспособен.

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Помню одну тренировку. Во время матчей мы никогда не играли за одну команду, поскольку оба действуем на позиции нападающего. В какой-то момент возникла ситуация 50 на 50. И он пошел на меня!

Тогда я понял, насколько этот парень готов конкурировать и бороться за свое место. Вот почему он изменил меня. Это было откровением. Ему пришлось бороться, чтобы оказаться там, где он находится.

"Хотел поцеловать спящего Ибрагимовича, мне сразу прилетели два удара", – экс-партнер Златана по Аяксу

Я научился концентрироваться, много работать и получать от этого удовольствие. Со Златаном можно хорошо повеселиться. Его личность помогала команде в раздевалке", – цитирует Лукаку пресс-служба Манчестер Юнайтед.