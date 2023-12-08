Ситуация в Реале с конкуренцией между Андреем Луниным и Кепой Аррсибалагой не похожа на справедливую.

Украинский голкипер не первый год не может лишиться статуса второго голкипера. Даже после сложной травмы Тибо Куртуа Реал не доверился Лунину, а арендовал Кепу, сразу ставшему приоритетом для Карло Анчелотти. Однако уверенная игра Андрея заставляет задуматься о целесообразности такого выбора.

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Испанское издание Mundo Deportivo опубликовало материал, в котором сравнило статистику голкиперов Реала. Наш земляк уступает только по количеству сыгранных матчей – всего 7 (у Кепы, начинавшего сезон в Челси и вылетавшего из-за травмы, их почти вдвое больше – 13). Зато у Лунина больший процент "сухих" игр – 4/7 (у конкурента только 5/13). Также украинец в среднем за матч пропускает 0,57 гола, а у его конкурента этот показатель достиг 0,77.

"В конце концов, на бумаге Лунин, несмотря на меньшее количество поединков, имеет лучшие показатели и даже добавил к ним отбитый пенальти в матче против Браги (3:0). Однако Карло Анчелотти, которого должен убедить Андрей, похоже, сделает выбор в пользу Кепы в матче против Бетиса. Это справедливо?" – спрашивает автор материала Марио Кальдерон.

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Солидарны с журналистами и читатели Mundo Deportivo. Почти 75% футбольных болельщиков, принявших участие в голосовании на сайте издания, считают, что именно Андрей Лунин должен быть основным голкипером Реала.

Напомним, в рамках 16-го тура Ла Лиги Мадрид поедет в гости к Бетису. Игра запланирована на 9 декабря, начало в 17.15. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу, имея 38 очков. Бетис расположился рядом с зоной попадания в еврокубки.