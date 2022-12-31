"Нам не понравилось это интервью. Это создает ненужный шум. Это не помогает, но мы не хотим раздувать эту ситуацию и делать ее более весомой, чем на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, создать заголовок.

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Я не чувствую, что он несчастлив, поэтому я удивлен. Мы не будем просто читать заголовки. Мы возьмем паузу, чтобы понять, что происходит. Это не отражается на его повседневной работе на тренировках.

Каким будет для Лукаку результат этого интервью? Обсудим. Но мы сделаем это за закрытыми дверями", – цитирует Тухеля журналист Низаар Кинселла в Twitter.

Напомним, летом Челси заплатил Интеру за Ромелу 115 млн евро.

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