"Это совок", – Леоненко выступил против закона об украинском языке

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко прокомментировал президентские выборы в Украине и закон о языке.

"Это совок. Тем более – не в нормах конституционных. Для меня это реально проблема. Я не знаю украинский язык. Дело даже не в том, что я не хочу его учить. Я просто не хочу его коверкать, как Азаров. А язык то красивый.

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Самое интересное, сколько у нас людей говорят на украинском? Кого не спросишь, все просят перевести на русский. Тот же Вацко. Он же дома на русском говорит. Потому что жена на русском разговаривает.

Я так понимаю, что мы дожили до того, что даже мои коты могли стать президентом. Потому что все голосовали против Порошенко. Я хоть и не политик, но умею анализировать, и думаю, что 73% – это ошибка. Восток толком не голосовал, Крым тоже. Проголосовало всего 4 миллиона. Ну и где ты, президент?

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Видно, что человек – не профессионал. Я не против Зеленского. Он знает, что такое горбыли и смех, но мне кажется, что в нашей стране смеяться сложно, учитывая, как мы живем", – сказал Леоненко Sport Arena.