Контракт 27-летнего Килмана с полупрофессионалом Мейденхед Юнайтед действовал до лета 2018 года. Затем Вулверхэмптон заплатил за центрального защитника символическую сумму и переманил игрока к себе. Тем не менее, "вулвз" обязались перечислить на счета Мейденхеда около 10% в случае будущей перепродажи игрока. И вот она произошла: Вест Хэм заплатил за Килмана около 45 млн евро.

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Председатель клуба из пятого английского дивизиона Питер Гриффин заявил, что эта выплата – одна из самых высоких сумм трансфера за всю историю для клуба. "Теперь у нас есть повод отпраздновать. Это знаменательный день для Мейденхед Юнайтед. Эта выплата дает нам возможность существенно изменить будущее клуба", – цитирует Гриффина Express&Star.

В прошлом сезоне Килман провёл за "вулвз" 44 матча во всех турнирах и забил 2 мяча.

Напомним, что у Макса есть украинские корни. Незадолго до Евро-2020 игрок даже получил украинский паспорт, чтобы иметь возможность выступать за сборную Украины. Однако позже ФИФА ему запретила это делать. Впоследствии Макс заявил, что его мечта – "играть за сборную Англии".

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