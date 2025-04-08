Президент Левого Берега Николай Лавриненко рассказал, сколько клуб зарабатывает на аренде своего стадиона, на котором проводят матчи несколько украинских команд.

– Деньги, что вы получаете от других клубов за аренду стадиона. Какую часть бюджета клуба они составляют? Это ощутимая часть?

– Это смешно.

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– Это больше социальные акции?

– Нет, она есть. Это средняя сумма, которая платится за аренду сооружений. Есть рыночная цена, с некоторыми клубами мы договариваемся. Есть также какие-то дополнительные условия и тому подобное. Эти деньги не решают какие-то вопросы.

Как можно заработать, если мы 12 дней включали подогрев? Перед матчем Шахтера с Вересом мы включили подогрев, потому что возле второй трибуны у нас есть проблема. Вы представляете, сколько сегодня стоит содержание газона? Я уже не говорю про всю инфраструктуру.

Из тех средств, которые платят за аренду, надо заплатить пожарным, скорой, стюардам. Всем надо заплатить, потому что клубы платят аренду, а мы должны их обеспечить. 30 процентов нужно заплатить организациям, которые приходят, стюардам, – сказал Лавриненко в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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