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"Это сложный вопрос", – Каземиро не уверен в своем будущем в Реале

07:30 - Читати українською
"Это сложный вопрос", – Каземиро не уверен в своем будущем в Реале
Каземиро и Зинедин Зидан / Фото ФК Реал

Похоже, руководство Реала ожидает сложный разговор с агентами Каземиро после завершения сезона Лиги чемпионов.

 

"Продление контракта с Реалом? Это сложный вопрос. Думаю, сейчас не время говорить об этом.

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Пришло время сосредоточиться на Манчестер Сити и не более. Клуб переживает важный момент. Когда будет уместно, мой агент ответит на все вопросы", – цитирует Каземиро AS.

Действующее соглашение 28-летнего бразильца с мадридцами рассчитано до лета 2023-го. В прошлом сезоне чемпионата Испании Каземиро провел 35 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

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Каземиро Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Мадрид
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