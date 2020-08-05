"Это сложный вопрос", – Каземиро не уверен в своем будущем в Реале

"Продление контракта с Реалом? Это сложный вопрос. Думаю, сейчас не время говорить об этом.

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Пришло время сосредоточиться на Манчестер Сити и не более. Клуб переживает важный момент. Когда будет уместно, мой агент ответит на все вопросы", – цитирует Каземиро AS.

Действующее соглашение 28-летнего бразильца с мадридцами рассчитано до лета 2023-го. В прошлом сезоне чемпионата Испании Каземиро провел 35 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

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