"Это сказка братьев Гримм": Румменигге оригинально ответил на слухи об обмене Алабы на Сане

Представитель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможный обмен Дэвида Алабы на Лероя Сане в следующий трансферное окно.

"Слышал, ходят слухи, что мы готовы отдать Манчестер Сити Дэвида Алабу в обмен на Лероя Сане. По этому поводу могу заявить следующее: это сказка братьев Гримм, которая не имеет ничего общего с реальностью", – поделился журналист Мануэль Бонке в своем твиттере.

Алаба сорвал грандиозный обмен Баварии и Манчестер Сити

Напомним, у Алабы заканчивается контракт будущего лета, и австриец не желает продлевать соглашение с мюнхенцами. На игрока также рассчитывают Барселона и Реал.

К слову, Дэвид провел 28 поединков в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок