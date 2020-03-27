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"Это сказка братьев Гримм": Румменигге оригинально ответил на слухи об обмене Алабы на Сане

27 марта 22:03 24 Читати українською
"Это сказка братьев Гримм": Румменигге оригинально ответил на слухи об обмене Алабы на Сане
Дэвид Алаба / Bild

Представитель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможный обмен Дэвида Алабы на Лероя Сане в следующий трансферное окно.

"Слышал, ходят слухи, что мы готовы отдать Манчестер Сити Дэвида Алабу в обмен на Лероя Сане. По этому поводу могу заявить следующее: это сказка братьев Гримм, которая не имеет ничего общего с реальностью", – поделился журналист Мануэль Бонке в своем твиттере.

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Напомним, у Алабы заканчивается контракт будущего лета, и австриец не желает продлевать соглашение с мюнхенцами. На игрока также рассчитывают Барселона и Реал.

К слову, Дэвид провел 28 поединков в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Дэвид Алаба Дэвид Алаба Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Германия Карл-Хайнц Румменигге
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