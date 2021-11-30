"Не спрашивайте меня о "Золотом мяче". Что есть, то есть. Никогда нельзя говорить, что Месси несправедливо выиграл "Золотой мяч". Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол более интересным. Большие комплименты Алексии Путельяс, Педри, Лео...

"Месси не должен был побеждать": Кроос назвал игроков, которые должны были опередить Лео в борьбе за "Золотой мяч-2021"

Заслуживает Месси или нет, но я не тот человек, чтобы оценивать. Левандовски в этом и в прошлом сезоне – большое количество голов, качество. И его победа была бы справедливой, но на столь высоком уровне команд едва ли не каждый может считаться достойным претендентом", – цитирует Гвардиолу City Xtra.

Напомним, вчера Месси завоевал свой 7-й "Золотой мяч", опередив в голосовании Роберта Левандовски на 33 очка.

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