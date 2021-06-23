"Большой шанс реабилитироваться перед вами", – написал Яремчук в Instagram.

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – команда Шевченко ждет соперника в 1/8 финала

Победа Швеции над Польшей (3:2) гарантировала команде Андрея Шевченко выход в плей-офф турнира с третьей ступеньки группы С. Наиболее вероятным соперником "сине-желтых" в 1/8 финала Евро-2020 станут шведы.

Напомним, за три матча группового этапа Яремчуку удалось отличиться двумя голами.

Швеция вырвала сумасшедшую победу над Польшей и подарила сборной Украины путевку в 1/8 финала Евро-2020