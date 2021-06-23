"Это шанс реабилитироваться перед вами", – Яремчук одним из первых отреагировал на выход Украины в плей-офф Евро-2020
22:10 - Читати українською
Украинский нападающий Роман Яремчук обратился к болельщикам национальной команды.
"Большой шанс реабилитироваться перед вами", – написал Яремчук в Instagram.
Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – команда Шевченко ждет соперника в 1/8 финала
Победа Швеции над Польшей (3:2) гарантировала команде Андрея Шевченко выход в плей-офф турнира с третьей ступеньки группы С. Наиболее вероятным соперником "сине-желтых" в 1/8 финала Евро-2020 станут шведы.
Напомним, за три матча группового этапа Яремчуку удалось отличиться двумя голами.
Швеция вырвала сумасшедшую победу над Польшей и подарила сборной Украины путевку в 1/8 финала Евро-2020
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