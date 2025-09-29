Город, в который всегда хочется возвращаться: Наверное, это мой родной город – Докучаевск. Он с 2014 года под оккупацией, скучаю по дому. Туда всегда тянет, потому что там все свое, родное, знакомое. Там прошло мое детство. Еще очень импонирует Киев. Здесь я чувствую себя комфортно, нравится ритм города. Для меня это уже, пожалуй, второй дом.

Любимый ритуал перед матчем или после него: Прямо какого-то ритуала нет, но если замечаю, что что-то "на фарт", то обязательно повторяю это снова и снова.

Если бы могли мгновенно овладеть любым иностранным языком – какой бы выбрали: Сто процентов – английский. Считаю, что это именно тот язык, знание которого очень облегчает жизнь.

Первая значимая покупка в футболе (бутсы, форма, техника): Могу ошибаться, но если не изменяет память, то это были именно бутсы.

Самый смешной момент в раздевалке или во время выезда с командой: У нас в команде отличная атмосфера, все любят пошутить, посмеяться, и поэтому такие ситуации – не редкость. Не могу вспомнить что-то конкретное.

Тренерская фраза или совет, которая врезалась в память навсегда: С первых шагов в профессиональном футболе тренеры всегда отмечали две вещи: нельзя недооценивать соперника и нужно играть до последней минуты, независимо от счета. Считаю, что эти принципы остаются актуальными и сегодня, придерживаюсь их до сих пор.

Победа, после которой вы поняли, что готовы к большему: Такое ощущение начало появляться после первых сыгранных матчей в еврокубках.

Поражение, которое до сих пор болит, но сделало вас сильнее: Я переживаю из-за любого негативного результата матча, неважно, или игра с грандами, или нет. Не было таких поражений, которые бы не "болели". Но действительно, каждое из них делает меня сильнее. Стараюсь долго не зацикливаться на негативе, делаю анализ и двигаюсь дальше.

Матч, когда впервые почувствовали настоящую поддержку трибун: Многие матчи в моей карьере, к сожалению, проходили без болельщиков. В сезоне 2020/21, например, это было из-за карантинных ограничений. Поэтому вспоминаются еврокубковые матчи с Зарей в Запорожье, тогда как раз понемногу эти ограничения снимались, и стадион был заполнен настолько, насколько это было разрешено. Приятная атмосфера была на Славутич Арене. Еще бы выделил матчи против Левого Берега в этом году, когда мы боролись за право выступать в УПЛ. Несмотря на то, что мы играли не дома, чувствовалась эта поддержка, которая была нам необходима.

Футболист или спортсмен вне футбола, с которым мечтаете оказаться в одной команде: Наверное, Месси.

Самый тяжелый соперник, против которого играли: Однозначно итальянская Рома – это самый титулованный соперник, против которого мне приходилось играть. Они в том сезоне как раз и стали победителями Лиги конференций. Ценный опыт.

Игра, после которой появилось ощущение "Я на правильном пути": Матч против ЦСКА София. Мы тогда победили 1:0, бились до последней секунды. Я выложился на 101% и, несмотря на минимальное преимущество, результатом и я, и команда были довольны.

Атмосферный стадион, который мечтаете почувствовать на себе: Как и у многих футболистов, пожалуй, – это Камп Ноу. Но, в первую очередь, очень хотел бы как можно быстрее в составе Металлиста 1925 почувствовать атмосферу заполненного стадиона Металлист в мирном Харькове.

Если бы не футбол, то кем бы стали: Думаю, что поваром. Нравится готовить.

Какой талант или навык вне футбола хотели бы развить: Хотел бы глубже разобраться в сфере криптовалют. Это сейчас очень перспективное направление, и мне интересно научиться ориентироваться и разбираться в этом.

Цитата или высказывание, которые стали для вас источником силы в сложные моменты: Конкретной фразы или цитаты нет, но моя жена всегда находит правильные слова. Поэтому ее поддержка для меня и является тем самым источником силы в сложные моменты, – сказал Снурницын для YeSport.

