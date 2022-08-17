"Как я мог уйти в отставку в такой ситуации? Так уже было, когда я работал в Шахтере, и на Донбассе началась война. Возможно, вы можете немедленно уйти, но вы остаетесь, потому что в такие времена вы должны отдать ситуации все, что у вас есть, я не мог уйти в отставку, что сделало бы меня идиотом.

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Мой опыт в футболе и жизни может помочь этим молодым людям. Я могу использовать полученные знания, чтобы помочь людям, которые напуганы и не сталкивались с подобными ситуациями раньше. Я должен стоять на ногах, подавать пример, не сдаваться. Я возлагаю на себя эту ответственность. Это самый большой опыт в моей карьере. Я не могу представить, чтобы снова пройти через нечто подобное в будущем.

Для жизни важно, чтобы мы продолжали играть в футбол. Украина – страна этих игроков. Даже если они напуганы, игроки должны понимать, что они пример для всего населения. Во время пандемии закрылись кинотеатры, театры, но через определенный период футбол возобновился, и люди могли смотреть его по телевизору. То же и в Украине – люди любят футбол, и в какой-то момент он должен возобновиться", – цитирует Луческу TheMail+.

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