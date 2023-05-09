"После недавних осечек в чемпионате мы сказали сами себе, что должны закрыть уши и начать крутить педали. Выход в полуфинал Лиги чемпионов, финал Кубка Италии и последние результаты в Серии А позволили нам наилучшим образом подготовиться к предстоящим матчам. Завтра дерби, мы все знаем, какое оно имеет значение, и мы хотим сыграть идеальный матч.

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Нам понадобятся холодная голова и горячее сердце. Насчет сердца я не сомневаюсь, а вот головой надо уметь пользоваться. В дерби обязательно будут подводные камни и неожиданные события, нам нужно быть к этому готовыми.

Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа снова забивают? Я и сам был нападающим... Они не могли забить долгое время, но теперь снова это делают. Я и раньше был спокоен по этому поводу. Они должны продолжать в том же духе.

Завтрашний матч определённо самый важный в моей тренерской карьере", – цитирует Индзаги портал FCInterNews.

Первый полуфинал ЛЧ Милан – Интер будет сыгран в среду, 10 мая.

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