"Это самый важный матч": Флик рассказал о готовности Левандовски и Бальде сыграть с Реалом после фиаско в ЛЧ
Наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик провел традиционную пресс-конференцию перед игрой 35-го тура Ла Лиги против мадридского Реала.
Барселона настроена реабилитироваться за обидное поражение в полуфинале Лиги чемпионов от Интера (3:4). Об этом рассказал тренер каталонцев Ганси Флик накануне домашней игры с Реалом в чемпионате Испании.
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"Нам нужно победить – это наш настрой. Мы просто сосредоточены на игре с Реалом. У нас есть еще четыре матча в чемпионате. И, как я уже говорил, мы попытаемся выиграть каждый из них. А Эль Класико – это первый, самый важный матч для болельщиков Барселоны, для наших игроков, тренерского штаба и меня лично.
Если вы спросите игроков, они всегда хотят выиграть Эль Класико. Турнирная таблица не имеет значения. Мы просто сосредоточены на этой игре, выкладываемся на полную. Не думаю, что мы увидим Бальде и Левандовски в стартовом составе. Возможно, они получат минуты во втором тайме.
Относительно поражения в Милане, то все знают, что проигрывать не легко. Но мы сделаем все, чтобы достичь своей цели в Ла Лиге. У нас осталось четыре игры. Эль Класико очень важное. Мы хотим показать, что не потеряли уверенность", – заявил Флик на пресс-конференции, передает Mundo Deportivo.
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