Барселона настроена реабилитироваться за обидное поражение в полуфинале Лиги чемпионов от Интера (3:4). Об этом рассказал тренер каталонцев Ганси Флик накануне домашней игры с Реалом в чемпионате Испании.

Барселона – Реал: где смотреть Эль-Класико

"Нам нужно победить – это наш настрой. Мы просто сосредоточены на игре с Реалом. У нас есть еще четыре матча в чемпионате. И, как я уже говорил, мы попытаемся выиграть каждый из них. А Эль Класико – это первый, самый важный матч для болельщиков Барселоны, для наших игроков, тренерского штаба и меня лично.

Если вы спросите игроков, они всегда хотят выиграть Эль Класико. Турнирная таблица не имеет значения. Мы просто сосредоточены на этой игре, выкладываемся на полную. Не думаю, что мы увидим Бальде и Левандовски в стартовом составе. Возможно, они получат минуты во втором тайме.

Относительно поражения в Милане, то все знают, что проигрывать не легко. Но мы сделаем все, чтобы достичь своей цели в Ла Лиге. У нас осталось четыре игры. Эль Класико очень важное. Мы хотим показать, что не потеряли уверенность", – заявил Флик на пресс-конференции, передает Mundo Deportivo.

Hansi Flick: "Después de la derrota en Milán no es fácil. Pero lo hemos hablado y los jugadores están muy bien. Nos quedan cuatro partidos y obviamente #ElClásico es muy importante, también para nuestra confianza y seguridad" pic.twitter.com/mpDTgaUEb4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2025

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