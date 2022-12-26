"Я хочу доверять людям, которые говорят, что это самый безопасный путь, что нужно вакцинироваться. Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если у вас ее нет.

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Мы должны попытаться все это сделать. Иначе может возникнуть еще одна преграда (речь идет о матчах без зрителей – прим.). Это будет повторяться снова и снова.

Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы – не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками. Это удивляет меня больше всего.

Когда идешь в большой торговый центр за подарками для семьи, видишь, что никто не носит маски. С самого начала пандемии ученые говорили, что антисептик и маска – это главная защита", – цитирует Гвардиолу Daily Mail .

Заметим, именно английская Премьер-лига сейчас больше всего страдает от коронавируса: во многих командах есть больные, а матчи отменяют.

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