"Это самый безопасный путь": Гвардиола – о своем отношении к вакцинации
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола призвал всех привиться от коронавируса.
"Я хочу доверять людям, которые говорят, что это самый безопасный путь, что нужно вакцинироваться. Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если у вас ее нет.
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Мы должны попытаться все это сделать. Иначе может возникнуть еще одна преграда (речь идет о матчах без зрителей – прим.). Это будет повторяться снова и снова.
Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы – не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками. Это удивляет меня больше всего.
Когда идешь в большой торговый центр за подарками для семьи, видишь, что никто не носит маски. С самого начала пандемии ученые говорили, что антисептик и маска – это главная защита", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Заметим, именно английская Премьер-лига сейчас больше всего страдает от коронавируса: во многих командах есть больные, а матчи отменяют.
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