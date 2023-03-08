"Я был бы в Барсе всю свою жизнь, это мой дом, но я завишу от результатов. Сначала результаты. Потом мы поговорим о моем будущем в команде.

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Меня постоянно осуждают и критикуют. Это тяжело, у меня есть семья и маленькие дети. Бывает много моментов, когда быть тренером Барсы невыгодно. Это очень тяжело, когда тебе говорят, что ты плох или что ты не такой. Иногда ты не узнаешь о критике, и тебе звонит по телефону друг и говорит, что они тебя убивают в соцсетях. Худшие дни моей жизни были во время работы с Барселоной. Во многих случаях я спрашивал себя, окупается ли это. Мне ничего не нужно финансово, но я хочу помочь клубу.

Если кто-то и представляет ДНК Барсы, то это я. Я хочу, чтобы моя команда владела мячом. Я потею, когда этого нет. Никогда в своей жизни я бы не изменил стилю, который живет во мне", – цитирует Хави Marca.

Напомним, что Барселона под руководством Хави занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы имеют в своем активе 62 балла. Они опережают Реал на девять очков.

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