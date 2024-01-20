Полузащитник "горняков" Егор Назарина признался, что для него тяжелее всего на тренировочном сборе команды в Турции.

"Работаем нелегко, готовимся ко второй части сезона. Утром интенсивные тренировки – все футбольное, все с мячом, это нам нравится. Нелегко, но нравится. Это сборы, так и должно быть. Поэтому готовимся с позитивом.

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Также команда много времени уделяет работе в тренажерном зале. Без этого невозможно, потому что это фундамент, который закладывается на сборах.

Относительно отличий и специфики работы под руководством Пушича... Нравится, что все упражнения направлены на то, как мы хотим играть в футбол. Интенсивные тренировки, но все с мячом – это в первую очередь очень интересно футболистам. Хоть и нелегко.

Самое сложное – это по две тренировки в день, утром просыпаться. Когда 1-2 дня – это нормально, а когда это уже неделю – немного надоедает. Поэтому это, я бы сказал, самое тяжелое.

Свободного времени не так много. Когда бывает по одной тренировке – уделяем внимание восстановлению. У нас все для этого есть – бани, сауны, бассейны, массажисты, которые с нами работают", – сказал Назарина в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея 2 матча в запасе.

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