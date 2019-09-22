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"Это Салах не жадный? Вы что с ума сошли?", – Окслейд-Чемберлен охарактеризовал бомбардирские качества Салаха

12:13 80 Читати українською
"Это Салах не жадный? Вы что с ума сошли?", – Окслейд-Чемберлен охарактеризовал бомбардирские качества Салаха
Алекс Окслейд-Чемберлен / ФК Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен пошутил о партнере по команде Мохамеде Салахе.

"Это Салах не жадный? Вы меня пытаетесь разозлить? Этот парень нам не подходит. Вы что с ума сошли? Спросите Садьйо Мане!

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На самом деле он не жадный. Дело в том, что Салах – бомбардир. Он должен забивать голы. Мы не можем ожидать, что он будет все время подходить нам и при этом забьет кучу мячей. Его стиль игры приносит нам победы, поэтому пусть делает то, что должен. Он забивает, мы побеждаем. Я счастлив. Мо, делай, что хочешь!", – сказал Окслейд-Чемберлен в интервью BBC.

Салах опубликовал смешное видео по мотивам его конфликта с Мане

Напомним, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги Бернли – Ливерпуль (0:3) камеры зафиксировали, как Мане высказывал претензии Салаху за того, что египтянин не отдал ему передачу в одном из моментов встречи. После этого в СМИ появилась информация об их конфликте. Впоследствии оба игрока заявили, что помирились и снова стали хорошими друзьями.

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Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
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