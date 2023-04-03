"Это с самого начала было нелепым решением": легенда Ливерпуля – об увольнении Поттера из Челси
Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер высказался относительно отставки Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского клуба.
"Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежным. Нельзя было менять Тухеля на Поттера.
Челси официально объявил об отставке Поттера
Это с самого начала было бессмысленным решением", – заявил Каррагер в комментарии Sky Sports.
Напомним, Поттер возглавил "синих" в сентябре 2022 года, перейдя из Брайтона за почти 25 млн евро – он заменил на тренерском мостике Томаса Тухеля. За это время он провел с лондонцами 31 поединок, в которых одержал лишь 12 побед (при 8 ничьих и 11 поражениях). Его контракт был рассчитан до 30 июня 2027 года.
К слову, Поттер оставил Челси на одиннадцатой строчке турнирной таблицы АПЛ с 38 очками
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