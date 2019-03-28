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"Это ребенок, из-за которого я покинул Арсенал", – Виейра назвал причину, почему уехал из Лондона

09:31 146 Читати українською
"Это ребенок, из-за которого я покинул Арсенал", – Виейра назвал причину, почему уехал из Лондона
Сеск Фабрегас и Патрик Виейра / соцсети

Главный тренер Ниццы Патрик Виейра рассказал президенту клуба причину, по которой был вынужден покинуть Арсенал.

"Я виделся с Патриком Виейра, когда Ницца играла с Монако. Было очень смешно, ведь я встретил его в закрытой комнате перед матчем, он был с президентом их клуба и сказал, посмотрев на меня: "Это ребенок, который заставил меня покинуть Арсенал", – цитирует Фабрегаса goal.com.

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Фабрегас в подростковом возрасте перебрался из академии Барселоны в академию Арсенала, а в 2003 году дебютировал в основной команде в возрасте 16 лет.

Теги
Англия Ницца Ницца Монако Монако Патрик Виейра Патрик Виейра Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Арсенал Арсенал
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