"Футбол здесь и там – абсолютно разного уровня. Это разные планеты. В Англии нужно намного быстрее принимать решения на поле.

Зинченко выделил самого сложного оппонента в АПЛ: "Абсолютно взрывной и неудержимый"

Приведу пример: в Украине ты можешь принять мяч, не отдать пас, забить гол и подумать, что ты неприкасаемый. В Англии, если ты не работаешь на тренировке на 100% – за тобой есть еще пять футболистов, которые готовы занять твое место в составе. Тебе нужно выкладываться на полную каждый день, чтобы доказывать – это твое место в составе. Вот это главная разница", – сказал Зинченко в интервью Рио Фердинанду.

К слову, Зинченко играл в Украине лишь на юношеском уровне. На профессиональном уровне он выступал за российскую Уфу, нидерландский ПСВ, английские Манчестер Сити и Арсенал.

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