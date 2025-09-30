"Старт получился очень насыщенным: мы были заряженными, постоянно шли вперед, тогда как соперник больше защищался. Мы быстро создали моменты и дважды забили. Могли забивать еще, но это футбол – случается всякое. Потом больше начали играть на удержание результата. Это, видимо, психология: забил дважды – и стремишься сохранить счет. Главное, что победили.

Во втором тайме корейцы сделали три замены, начали активнее атаковать и создавать прессинг. Они играли в два форварда, и было трудно выходить из обороны, но мы выстояли. Караман стал MVP матча – я искренне рад за него. Хотя, как по мне, сегодня эту награду мог получить каждый – все работали на максимуме", – цитирует Будко УАФ.

Напомним, что следующий поединок на турнире Украина проведет сегодня, 30 сентября против Панамы. Начало встречи – в 23:00.

Украина удержала победу над Южной Кореей в первом матче на ЧМ-2025 U-20