Астон Вилла, как бы ни старалась, так и не сумела создать суперсенсацию и вырвать у французского ПСЖ путевку в полуфинал нынешней Лиги чемпионов. Команда Эмери, уступая на старте встречи 0:2, во втором тайме вышла вперед 3:2, и совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в экстратайм.

"Думали, что слишком хороши": Дембеле раскритиковал ПСЖ за поражение от Астон Виллы в Лиге чемпионов

Помешали Джанлуиджи Доннарумма, который совершил несколько безумных сейвов, и нога защитника Пачо, который заблокировал удар Яна Матсена в компенсированное время. По итогам двух матчей – 4:5. Парижане, которые провели, вероятно, самый тяжелый поединок сезона, вышли в полуфинал, где встретятся с победителем пары Реал – Арсенал.

К слову, в поединке не обошлось без мини-скандалов. Усман Дембеле отказался принимать статуэтку лучшего игрока встречи от представителей УЕФА. Француз просто убежал в подтрибунное помещение, проигнорировав делегатов европейской ассоциации.

Астон Вилла же имеет вполне обоснованные претензии к судейству. Арбитр добавил к игре всего 3 минуты, хотя в течение второго тайма было проведено шесть замен (30 секунд на каждую) и забито два мяча, которые тоже должны были бы учитываться при определении компенсированного времени. Подробнее об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не закамбечили с 1:5