Жозе Моуринью выглядит безоговорочным чемпионом, когда нужно придумать оправдание или же придумать причину неудачи наперед. Однако был момент, когда Рой Ходжсон бросил вызов эпатажности Особенного.

Рой Ходжсон – без сомнения, великий тренер, чья карьера была богата на победы, вызовы и иногда болезненные падения. Специалист до сих пор держит ритм и готов “дать жару” младшему поколению специалистов.

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Однако даже его многолетний опыт не стал предохранителем предрассудков. И однажды дело, как говорится, "вышло из берегов".

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Все началось 26 декабря 2016 года Уотфорд принимал Кристал Пэлас в рамках 18 тура АПЛ. Матч выдался вполне себе обычным, а команды обменялись голами с пенальти. Особых воспоминаний об этом матче не должно было быть, если бы не один курьезный эпизод.

Уилфрид Заа в одном из моментов откровенно "нырнул", за что получил желтую карточку от арбитра. Маскот Уотфорда шершень Гарри также упал, карикатурно имитируя усилия Заа. Сценка от маскота развеселила трибуны и быстро заполонила соцсети. Даже сам Уилфрид пришел в комменты и опубликовал картинку с судьями, которые ставят оценку.

Ситуация повеселила всех, кроме наставника Пэлас Эллардайса, который даже просил вмешаться руководство лиги. Однако кроме юмора в действиях маскота ничего не было, посмеялся даже сам виновник эпизода, поэтому жалобы Сэма и Роя Ходжсона, который поддержал коллегу, остались без внимания.

Но уже через 2 года во главе Кристал Пэлас был сам Рой Ходжсон, и перед встречей с Уотфордом он устроил чуть ли не настоящую истерику. История с маскотом и Заа снова всплыла в СМИ и соцсетях, и специалист видел в этом едва ли не преступление.

До речі, вже 14 квітня Крістал Пелас зустрінеться із ще однією колишньою командою Ходжсона Ліверпулем. На Енфілді очікують не лише гольової феєрії, а й повного домінування мерсисайдців. Ліцензійний букмекер GGBET вважає команду Клоппа беззаппречним фаворитом та оцінює перемогу господарів коефіцієнтом 1,24. Нічия помножить суму ставки на 7,08, а перемогу Крістал Пелас оцінили коефіцієнтом 11,36.

Зачем отовсюду гудят о "нырянии" шершня Гарри? Это не имеет никакой связи с Заа. Уилфрид никогда не "ныряет" ради пенальти, это дискредитация футболиста! Это провоцирует всех на ошибочное мнение, поэтому нужно немедленно прекратить этот беспредел. Это психологическое давление! Это позорно! – размахивал руками Ходжсон перед микрофонами журналистов.

Поскольку сам Заа принял ситуацию с юмором, то поведение Ходжсона и его открытое дон-кихотское противостояние с маскотом выглядело просто абсурдно. Все точки над "і" расставил матч – Уотфорд победил 2:1, а Заа забил гол и показал, что никакое давление не станет ему помехой, а Ходжсону лучше сконцентрироваться на тактических действиях команды, а не искать всякие "неутешительные знаки".

Интересно, что уже через месяц Гарет Эванс, который работал маскотом Уотфорда 10 лет, уволился. Он заверил, что гордится каждым днем в роли талисмана любимой команды, а его история с Заа – довольно неплохой мем, который пополнил коллекцию юмора АПЛ.