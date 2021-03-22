"Любой тренер, который работает за границей, все же мечтает вернуться в Украину. В каком статусе, в какой клуб – это все в будущем. Сейчас я сосредоточен на своей команде.

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Были ли разговоры о сборной? Это больше разговоры прессы. Я работаю в Венгрии, у меня контракт на три года. У Андрея Шевченко тоже контракт, не знаю на сколько. Я еще понимаю, если начинаются разговоры, когда нет результата. А сейчас тренер работает прекрасно, все довольны его работой. И зачем сейчас даже говорить о смене тренера? Это просто смешно", – рассказал Ребров в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, в начале ноября 2020-го СМИ заговорили о том, что 46-летний специалист возглавит сборную Украины этим летом. Впоследствии эту информацию опровергла Украинская ассоциация футбола.

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