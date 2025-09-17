Полузащитник Бенфики Георгий Судаков прокомментировал поражение своей команды в матче с Карабахом в Лиге чемпионов (2:3).

"Игра была сложной, но нам нужно собраться с мыслями и расти. Мы должны проанализировать и взять на себя ответственность за свою игру. Мы должны готовиться к следующей игре и работать усерднее.

Мы выигрывали со счетом 2:0 и контролировали игру, но потом игра изменилась. Карабах мало что сделал, но в каждый переходный момент мы испытывали трудности. Мы должны отреагировать на этот момент и попытаться двигаться вперед. Самое главное – выступить лучше, чем сегодня.

Играть за Бенфику и в составе этой команды – это просто фантастика. Мне предстоит расти и совершенствоваться во многих отношениях", – цитирует Судакова MaisFutebol.

Напомним, что в этой встрече Судаков оформил два ассиста.

