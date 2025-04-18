"Ну и опять, уважаемые, русский язык от наших тренеров (на 87-й минуте Шовковский обратился к одному из игроков на русском языке, – прим.). Я понимаю, что все это с пылу, с жару, в борьбе, но это публичное место, это не где-то на кухне или дома.

Фантастическая комбинация с голом Ярмоленко в видеообзоре матча Динамо – Оболонь – 3:0

Я думаю, если Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) будет штрафовать тренеров за русский язык, следующий раз они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт важен, спорт – пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях – это пропаганда гимна. Думаю, что стоит обращать внимание на это, всем нам, не только комментатору матча", – сказал Бебех во время комментирования киевского дерби.

Напомним, Динамо одержало разгромную победу над Оболонью (3:0) и закрепилось на вершине турнирной таблицы УПЛ.

Динамо в непростом матче разгромило Оболонь – шедевр Ярмоленко помог сохранить чемпионский гандикап